Чекайте на закінчення карантину: у Держпраці пояснили, коли відстороненим працівникам можна виходити на роботу

В Україні з 8 листопада усувають від роботи чиновників та педагогів, які не мають щеплення від коронавірусу.

Повернутися до виконання своїх службових обов'язків відсторонені працівники можуть лише після закінчення дії карантину, встановленого Кабміном, або зробивши щеплення проти COVID-19 (хоча б першу дозу), йдеться у наказі МОЗ № 2153 від 4 жовтня.

Як відомо, на термін, коли людину усунули від роботи, зарплата не зберігається.

Але робоче місце за усуненою людиною зберігається. Поки відсутній невакцинований працівник, роботодавець може прийняти іншу людину, яка до моменту повернення на роботу співробітника повинна буде звільнити його робоче місце.

Замість усунення від роботи невакцинований співробітник може піти у відпустку. Про це в етері ТСН заявив в.о. голови Державної служби України з питань праці Ігорь Дегнера.

У разі якщо співробітник просить відпустку за графіком, це вирішує роботодавець.

Звільнити невакцинованого працівника з роботи не можуть. Відмова від щеплення не є підставою для звільнення. Якщо працівника незаконно звільнять, то суд поновить його на посаді. І за весь час звільнення йому нараховуватиметься середня зарплата.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік професій для обов'язкової вакцинації проти коронавірусу.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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