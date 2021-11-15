Різдвяний піст: докладний календар, послаблення та чим замінити м'ясо

28 листопада, одразу ж за днем пам'яті апостола Пилипа, у християн східного обряду розпочинається Різдвяний піст, який також називають Пилиповим, чи Пилипівкою.

Він не настільки суворий, як перед Великоднем, проте всі 40 днів слід утримуватися від вживання вершкового масла та інших молочних продуктів, а також м'яса та яєць.

У понеділок, середу та п'ятницю заборонено вживати страви з риби, соняшникову олію та вино. Дозволяється рослинна їжа (сухоядіння).

По вівторках, четвергах, суботах та неділях можна їсти страви з олією.

У великі церковні свята, які припадають на вівторок чи четвер, готують страви з риби. Якщо на середу чи п'ятницю, то рибу не їдять — дозволяється гаряча їжа з олією та вино.

Після 19 грудня рибні страви можна їсти лише по суботах та неділях, а з 2 січня — не можна й у вихідні дні, а 6 січня, на Святвечір, дотримуються суворого посту «до першої зірки».

Ці 40 днів, до 7 січня, «заборонені» продукти можна замінювати горіхами, бобовими, крупами. Основною їжею під час Різдвяного посту вважаються каші, овочі, гриби, горіхи, хліб, мед, олія. Овочі можна пекти, тушкувати або їсти сирими. Постувати рекомендують здоровим людям, а ось тим, хто має проблеми з обміном речовин, а також дітям, від нього краще відмовитися.

Нагадаємо, що після початку Різдвяного посту, 29 листопада, християни вшановуватимуть пам'ять апостола Левія Матвія.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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