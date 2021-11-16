Різкий погодний перелом та злі духи: що не можна робити в день Анни Холодної

16 листопада Православна церква вшановує пам'ять преподобної Анни, а в народі цей день називають Анни Холодної і вважають початком по-справжньому зимових морозів.

Княжна Анна, якій присвячений день 16 листопада, була дочкою київського князя Всеволода та першою ігуменею монастиря при церкві св. Андрія у Києві. Вшановують пам'ять преподобної Анни в день закінчення її земного шляху. Андріївський монастир, де поховали княжну, не зберігся донині — він був зруйнований ще у XIII столітті.

У народі цей день називали «Анни Холодної». Вночі вже мали вдарити сильні морози, тому необхідно було завершити всі роботи на землі, заготувати запас дров на зиму, утеплити житло.

Типовою погодою на день Анни вважалася така, як спостерігається у нинішньому році: ночі стали морозними, вдень тримається температура близько 0 градусів. Народні синоптики прогнозують, що незабаром почнуться снігопади. Гідрометцентр підтверджує, що з 18 листопада Україну чекають опади, можливий сніг чи дощ зі снігом.

На день преподобної Анни працювати не заборонялося. Навпаки, віталися типово жіночі заняття — прядіння, ткацтво, шиття та вишивання. Дівчата часто збиралися разом і вихвалялися своєю майстерністю, а жінки придивлялися до рукодільниць, підшукуючи майбутню невістку.

Поганою прикметою вважалося знайти на день Анни чиїсь чужі речі на подвір'ї, особливо якщо це буде інвентар для роботи. Вважалося, що хтось у такий спосіб заздрить сім'ї та намагається відвести від неї удачу.

Також у день Анни не пускали до будинку малознайомих людей. З ними спілкувалися через напівприкриті двері та просили скоріше піти. Вважалося, що під виглядом подорожнього до будинку може прокрастися злий дух.

Виходячи з таких самих міркувань, на день Анни не вирушали в дорогу, не ходили в ліс, намагалися триматися ближче до будинку і зайти в житло до темряви.

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Фото azbyka.ru

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