Міжнародний день студентів 17 листопада: історія свята, привітання та листівки

Щорічно 17 листопада у світі відзначається Міжнародний день студентів (International Students' Day), який був заснований у 1941 році на міжнародній зустрічі студентів країн, що боролися проти фашизму, і почав відзначатись з 1946 року.

А приводом для нього став антифашистський виступ студентів в окупованій фашистами Чехословаччини, пише calend.ru. Празькі студенти та їхні викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави (відзначається 28 жовтня). Тоді окупанти розігнали демонстрацію, застреливши студента медичного факультету Яна Оплєтала (Jan Opletal).

Похорон Яна Оплєтала 15 листопада 1939 року знову переріс в акцію протесту і вранці 17 листопада гестапівці оточили студентські гуртожитки, заарештувавши і кинувши в концтабір у Заксенхаузені понад 1,2 тисячі студентів, а дев'ятьох «підбурювачів» стратили. Більше того, за наказом Гітлера, всі чеські вищі навчальні заклади було закрито.

На честь цих подій і було встановлено Міжнародний день студентів, а у повоєнні роки його святкування підтверджено на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся у Празі у 1946 році. Відтоді день відзначається щорічно.

Сьогодні Міжнародний день студентів — це привід для об'єднання всіх студентів незалежно від країни, навчального закладу та факультету.

Привітайте і ви друзів та знайомих — як нинішніх, так і колишніх студентів, адресувавши їм веселі вірші та листівки.

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

Студенти — це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач —

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі —

Нудні. Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає — дивись,

Стипендія вже є.

Професія «студент» — це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років —

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

Що студенту побажати?

Ситно їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоби пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До всього завжди готовим,

Педагогів — добрих, чесних,

Лекцій — гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

Нагадаємо, з часів СРСР день студентів та всіх учнів відзначають ще й 25 січня — у Тетянин день.

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