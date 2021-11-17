Єрьомін день 17 листопада: заборони та традиції свята

17 листопада, коли відзначається Міжнародний день студента, християни вшановують пам'ять преподобного Іоанніка Великого, священномученика Нікандра, єпископа Мирського, та Єрмея, пресвітера, преподобного Меркурія Печерського. Цей день ще називають Єрьоміним.

«Настав Єрьома — сиди вдома», — казали пращури. Справа в тому, що Єрьомін день вважався часом, коли на вулиці розгулювала нечисть. Тож його радили проводити у домах, які треба було захищати оберегами.

У Єрьомін день рекомендувалося не давати гроші в борг, а також не роздавати вугілля, свічки та дрова, щоб не залучати невдачу та безгрошів'я. Невдалим вважається день для весіль або укладання угод.

Існують й погодні прикмети. Так, хвилясті хмари обіцяли швидку негоду, а комарі, які з'явилися, — теплу і пізню зиму. Сніг, що випав — ранню весну, а сонце, оточене білим колом — швидку бурю.

Морозну зиму віщували миші, які надзвичайно розплодилися, а скорий сніг — кури, які перебирають пір'я або обскубуються.

Нагадаємо, що 28 листопада, одразу ж за днем пам'яті апостола Пилипа, у християн східного обряду розпочинається Різдвяний піст, який також називають Пилиповим, або Пилипівкою.

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