Журналісти англомовного видання KyivPost заявили про спроби тиску з боку видавця

Журналісти нещодавно закритого англомовного видання KyivPost розповіли про спроби тиску на них з боку видавця — бізнесмена Аднана Ківана.

Про тиск на свободу слова та маніпуляції у фейсбуці заявили колишні співробітники редакції та голова Київської медійної профспілки Андрій Яницький, який також працює на «Еспресо» та у Київській школі економіки (КШЕ).

«Події навколо KyivPost, „Суспільного“, „Слідства“ та „Схем“ свідчать, що простір свободи слова звужується. І якщо ми не будемо опиратися, нас перетравлять поодинці. Тому я повертаюся до активної роботи у профспілці та закликаю до цього вас», — написав Андрій Яницький.

Нагадаємо, 8 листопада співробітники KyivPost прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено.

«Ще три тижні тому власник KyivPost, одеський забудовник Аднан Ківан заявляв, що має інші плани — розширити KyivPost та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції. Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність KyivPost викликала спротив власника», — написала редакторка Анна Миронюк.

Звільнення команди журналістів засудила також головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва.

«Сьогодні журналісти вранці прийшли на роботу й дізналися, що їх просто звільнили разом з багаторічним редактором Брайаном Боннером. Ківан у своїй офіційній заяві обіцяє перезапуск видання українською мовою вже найближчим часом. Із найкращими українськими та іноземними журналістами. Тобто справа все ж таки не у грошах?» — зазначила журналістка.

16 листопада стало відомо, що близько 30 членів редакції нещодавно закритого англомовного видання KyivPost відкрили власний медіапроєкт. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Save the KyivPost.

Для довідки: Аднан Ківан викупив KyivPost у 2018 році. На початку листопада 2021-го незалежне видання KyivPost припинило існування.

Правозахисник Сергій Наумович вважає, що Аднан Ківан зруйнував архітектурний та культурний вигляд Одеси, а наразі має плани на столицю.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter