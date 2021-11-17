Міжнародний день студентів: найкращі анекдоти та жарти

Щорічно 17 листопада у світі відзначається Міжнародний день студентів (International Students' Day), який не міг не стати приводом для дотепних жартів, якими зазвичай обмінюються як самі студенти, так і ті, хто колись приміряв на себе цю роль.

Кумедну добірку опублікував сайт Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

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До уваги всім, хто вступив до ВНЗ: бути студентом круто, тільки навчання заважає.

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Найбільша студенська брехня: «Список використаної літератури».



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Студенти — це частина населення, яка має найдорожчі телефони, на яких ніколи немає грошей на рахунку.

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Що таке стипендія? Це те саме, що жіночі критичні дні. Місяць чекаєш, а за 4 дні закінчується!

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Нічого так не зближує людей, як один варіант на екзамені.

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- Ходив складати іспит?

- Ходив…

- А який квиток витягнув?

- Військовий.

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Оголошення в інституті: — Іспит не відбудеться. Всі квитки продані!

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Хто рано встає, тому кажуть: «Присядьте! Пара ще не закінчена!»

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Розклад студента: Пн — недоїхав; Вт — переїхав; Ср — болить голова; Чт — один день — не біда; Пт — додому пора.

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Чекаємо на викладача, він запізнюється. Пишу йому смс «пари не буде» і забуваю в кінці дописати знак питання, через хвилину приходить «ок».

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Вранці: — Хочу спати. Вдень: — Хочу спати. Увечері: — Хочу спати. Вночі: — ХОП ХЕЙ ЛА ЛА ЛЕЙ!

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Сьогодні в переході станції метро відбулася зустріч випускників, які купили тут дипломи 5 років тому.

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Протягом року у нас є 365 днів, щоб вчитися. З них 52 дні — неділі, залишається 313 днів. Навесні через теплу погоди складно взятися за навчання. Віднімаємо ще 50 днів. Залишилось 263 дні. Людина в середньому спить 8 годин. У рік це становить 122 дні. Залишається лише 141 днів. Якщо відняти по годині щодня на інші заняття (хобі), то віднімаємо ще 15 днів. Залишилось 126 днів. Кожен день ми приділяємо в середньому 2 години на вживання їжі. Віднімаємо ще 30 днів. Залишається 96 днів.

Приблизно ще 90 днів на рік ми гуляємо. Залишається лише 6 днів. Якщо у когось є тварини, треба хоча б хвилин 20 вигулювати — на рік це 48 годин, тобто 2 дні. Залишилося 4 дні. Кожна людина хоча б 3 рази на рік може захворіти, віднімемо ще 3 дні. І от дивіться, залишається всього 1 день і це день вашого народження.

Тепер ви розумієте, чому ми не встигаємо вчитися?

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Дайте студенту точку опори і він засне.

Нагадаємо, що у вересні в Україні цього року відкрився перший в світі іноваційний факультет TikTok, а посвяту в студенти його вступникам влаштували в середині жовтня.

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