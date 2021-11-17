Поліція Києва штрафує «швидкі» за те, що надто швидко їздять: у мережі хвиля обурення

Банкір Олександр Деркач розповів, що у Києві автомобілі медиків, які поспішають на виклик, штрафують за перевищення швидкості.

На своїй сторінці у соцмережах він розповів, що через такі штрафи виконавча служба заарештувала картковий рахунок гендиректора однієї зі столичних клінік Віктора Рибачука.

«Виконавча служба заарештувала його картковий рахунок за поданням Нацполіції. Ніколи не здогадаєтеся за що. Він — директор клініки. Клініка не сплатила штраф за машини швидкої допомоги, які перевищили встановлену у місті швидкість руху (!) і потрапили на фотокамери. „Швидких“ у нас багато, тому й актів багато. Десятки на рік. Не встигаємо відписуватися. Розглядаються тижнями» , — пише Олександр Деркач та додає, що в інших клініках ситуація схожа.

Під цією посадою розпочалася дискусія, учасники якої обурювалися ситуацією. Один з інтернет-користувачів зазначив, що номерний знак машини потрібно реєструвати як спецавтомобіль, а Віктор Рибачук відповів, що вони так і зареєстровані.

Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху, що стосуються як водіїв, так і пішоходів з велосипедистами. Ексклюзивний матеріал на цю тему «В Україні відкривають велосипедні переїзди: що ще зміниться у Правилах дорожнього руху у листопаді» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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