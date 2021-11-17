В Україні підрахували «антиваксів»: цифра вражає

За даними на середину листопада як мінімум третина українців все ще була не готовою вакцинуватися від COVID-19. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

46% опитаних в період 10−13 листопада 2021 року зазначили, що вже вакцинувалися (отримавши перше, або ж друге щеплення), а 16% вказали, що вже збираються вакцинуватися.

Також 55% підтримали обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), тоді як 35% висловилися проти. Дещо менше було респондентів, які зрозуміли необхідність запровадження заборони відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікату або тесту (майже 40%), а тих, хто підтримує заборону користуватися громадським транспортом, виявилося 30% (не підтримують цю заборону 65%).



Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей. 26% - протилежної думки. Найбільше останніх у Києві, серед найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався.

При цьому 49% опитаних заявили, що не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу, тоді як 35% респондентів байдужі щодо цього, а 14% підтримують таких діячів. Найбільше противників політиків-антивакцинаторів серед жителів столиці, найстарших та тих, хто вже вакцинувався, або ж хоче зробити щеплення.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонних інтерв'ю. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський оголосив про наміри виплатити по 1 тисячі гривень вакцинованим українцям, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив — ініціатива має на меті перш за все підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію, адже витратити отримані на віртуальні платіжні картки через «Дію» кошти можна буде лише на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.

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