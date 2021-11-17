Власник заправок «БРСМ-Нафта» значиться в базі «Миротворця»

Власник мережі заправок «БРСМ-Нафта» Андрій Біба значиться у базі даних сайту «Миротворець».

«Фінансування антиукраїнських політичних сил, а також пропагандистських заходів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя, противник незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ», — йдеться в описі профілю Андрія Біби на сайті.

У джерелах, на які посилається сайт, йдеться про спонсорування власником заправок «БРСМ-Нафта» «партії Шарія». Раніше таку інформацію повідомляли журналісти Bihus.info. Зокрема, вони цитували листування членів партії та топ-менеджменту мережі заправок. Цю інформацію «БРСМ-Нафта» намагалася оскаржити у суді, проте програла журналістам.

Також джерела «Миротворця» повідомляють, що Андрій Біба фінансував будівництво церков Московського патріархату, що він і не заперечував, а також спонсорував акції протесту проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія.

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