Виставка «Майдан — фортеця духу» та проект на ВДНГ «Zемля: неймовірна Україна»: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України імені Тараса Шевченка :

18 листопада — балет «Віденський вальс»,

19 листопада — опера «Севільський цирульник»,

20 листопада — балет «Данте»,

21 листопада — опера «Набукко»,

23 листопада — балет «Лісова пісня»,

24 листопада — опера «Євгеній Онєгін».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50

Ціна: від 100 грн.

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З 18 по 30 листопада у Музеї історії Києва відбувається виставка художниці Тетяни Кугай «Київ мій, місто спогадів та мрій».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7

Ціна: від 40 грн.

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З 19 листопада по 12 грудня у Музеї-квартирі Павла Тичини пройде виставка графічних робіт художниці Вікторії Григор'євої «Незабутня мить».

Адреса: вул. Терещенківська, 5, кв. 1.

Ціна 30 грн. (у день відкриття 19 листопада з 18:00 до 19:00 вільний вхід).

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З 21 листопада по 21 лютого у Літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова пройде виставка «Булгакови та Мандельштами. Перехрестя».

Адреса: Андріївський узвіз, 13а.

Ціна: 37−100 грн.

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До 25 листопада на ВДНГ проходитиме виставка «Zемля: неймовірна Україна». Експозиція складається з п'яти тематичних блоків: «Бачити», «Смакувати», «Вдихати», «Відчувати», «Чути». У програмі: майстер-класи, кураторські екскурсії, кінопоказ.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.

Вхід вільний.

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До 28 листопада у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відбувається виставка «Кіноплакат. Реінкарнація». В експозиції: плакати до кінофільмів українського виробництва, створені студентами ІІ курсу майстерні графічного дизайну професора Віталія Шости.

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: 70 грн.

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До 30 листопада у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» триває виставка «Майдан — фортеця духу», присвячена жінкам Майдану, які рятували поранених, організовували збирання теплих речей, цілодобово готували їжу.

Адреса: вул. Госпітальна, 24а, Камінна зала № 2.

Ціна: 15−60 грн.

Нагадаємо, щорічно 17 листопада у світі відзначається Міжнародний день студентів (International Students' Day). «ФАКТИ» розповідали, як з'явилося це свято та про його традиції.

Фото: kyiv-fortress.org.ua

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