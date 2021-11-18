Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

У п'ятницю, 19 листопада, яка, згідно з китайським гороскопом, стане несприятливим днем для важливих справ, очікується найтриваліше майже за 600 років часткове місячне затемнення, що збігається з повним Місяцем.

Як пише Spase, часткове місячне затемнення триватиме 3 години 28 хвилин і 24 секунди, а повне затемнення — 6 годин та 1 хвилину. Однак, за цим явищем можуть спостерігати не всі земляни. Це природне явище побачать жителі Південної та Північної Америки.

За даними обсерваторії Холкомбу в Індіані, при максимальному затемненні 97% Місяця піде в тінь, він, ймовірно, стане темно-червоним.

Why longest PartialEclipse in 580yrs? Це MicroMoon, поблизу apogee, meanning furthest from Earth. Orbital закони-Moon буде переміщатися племінник в orbit таким чином, щоб longer до traverse через Earth's shadow & just misses totality by meager 3%, meaning will be partial for much longer time. pic.twitter.com/J0DTnfYNBr — Holcomb Observatory (@holcombobserv) November 15, 2021

Зазначається, що листопадову повню називають «бобровою». Цього дня астрологи не радять займатися важливими справами, лягати на операцію, конфліктувати на роботі та планувати її зміну, вчиняти щось імпульсивно.

На повний місяць і у день затемнення краще зайнятися собою, присвятити день духовним практикам, прибрати у домі. Слід відмовитися від косметичних процедур, відкласти поїздки та великі покупки, а також зустрічі, у тому числі й романтичні.

Найкращий варіант — провести цей день вдома, у спокійній обстановці, разом із рідними та близькими людьми.

Нагадаємо, що ввечері 18 листопада, напередодні повного місяця, очікується пік активності магнітної бурі. У цей час деякі люди можуть зіткнутися з нападами незрозумілої паніки чи агресії. А 25 листопада очікується найдовша буря місяця, яка триватиме до 29-го числа — цей день стане піковим.

Фото: Holcomb Observatory.

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