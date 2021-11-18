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Суспільство та люди

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

10:15 18 листопада 2021
Місячне затемнення

У п'ятницю, 19 листопада, яка, згідно з китайським гороскопом, стане несприятливим днем для важливих справ, очікується найтриваліше майже за 600 років часткове місячне затемнення, що збігається з повним Місяцем.

Як пише Spase, часткове місячне затемнення триватиме 3 години 28 хвилин і 24 секунди, а повне затемнення — 6 годин та 1 хвилину. Однак, за цим явищем можуть спостерігати не всі земляни. Це природне явище побачать жителі Південної та Північної Америки.

За даними обсерваторії Холкомбу в Індіані, при максимальному затемненні 97% Місяця піде в тінь, він, ймовірно, стане темно-червоним.

Зазначається, що листопадову повню називають «бобровою». Цього дня астрологи не радять займатися важливими справами, лягати на операцію, конфліктувати на роботі та планувати її зміну, вчиняти щось імпульсивно.

На повний місяць і у день затемнення краще зайнятися собою, присвятити день духовним практикам, прибрати у домі. Слід відмовитися від косметичних процедур, відкласти поїздки та великі покупки, а також зустрічі, у тому числі й романтичні.

Найкращий варіант — провести цей день вдома, у спокійній обстановці, разом із рідними та близькими людьми.

Нагадаємо, що ввечері 18 листопада, напередодні повного місяця, очікується пік активності магнітної бурі. У цей час деякі люди можуть зіткнутися з нападами незрозумілої паніки чи агресії. А 25 листопада очікується найдовша буря місяця, яка триватиме до 29-го числа — цей день стане піковим.

Фото: Holcomb Observatory.

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