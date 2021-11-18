У четвер, 18 листопада, під стінами Київської міської державної адміністрації жителі Києва мітингували, протестуючи проти планів підвищити вартість проїзду в транспорті до 20 гривень. Учасники акції називають подібні наміри «обкраданням» киян столичною владою.

«Кияни вийшли з вимогами скасувати підвищення тарифів. Працівники транспортних компаній, своєю чергою, не хочуть ставати інструментом „обкрадання“ мешканців столиці через незаконне підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті, яке змушує підвищити ціни й власників маршрутних таксі», — пише UBR.

UBR пише, що представників транспортних компаній змушують підвищити вартість проїзду.

«З незгодними розривають договори. Перевізникам немає резону завищувати ціну, вони не хочуть брати участь у корупційних схемах — просто хочуть працювати. Їм не дають — вони виходять на протест», — заявив один із представників транспортних компаній.

Також серед протестувальників були представники метрополітену. Вони вважають несправедливим перерахування грошей КП «Київський метрополітен» олігарху з РФ Фуксу.

«От як тоді пояснити те, що місто лише цього року — у лютому та жовтні-листопаді — перерахувало фірмі Фукса понад сотню мільйонів в рахунок фіктивного боргу за вагони? Саме задля цього дерибану й підвищують ціни на проїзд. Про що відомо в метрополітені — і його прості працівники миритися з таким станом справ не мають наміру», — прокоментував один із представників метрополітену.

Як передає UBR, під час акції не обійшлося без емоційного з'ясування стосунків. Учасники мітингу заявляють про готовність до радикальних дій, якщо муніципальна варта та «титушки» переходитимуть до активного наступу.

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