В Україні випав сніг (яскраві фото)

Як і обіцяли синоптики, атмосферні фронти принесли опади в Україну, але не лише дощі — у кількох областях випав перший сніг.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, сніг та мокрий сніг очікувався вночі у п'ятницю, 19 листопада, у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Вінницькій областях.

На сторінці «Рідна Семенівка», що на Чернігівщині, показали, як мокрий сніг, що змінив дощ, припорошив вулиці населеного пункту ввечері у четвер.

Фото "Рідна Семенівка".

Фото "Рідна Семенівка".

Фото "Рідна Семенівка".

Фото "Рідна Семенівка".

А от як виглядала увечері Шостка, що на Сумщині. Фото з'явилося у коментарях до посту на сторінці «Шостка News. City», присвяченому першому снігу в місті.

Автор Natalie Kilkinova.

Але це рівнинні області. А ось що назар відбувається у Карпатах. Веб-камери показують, що трохи снігу з'явилось на Буковелі (Івано-Франківська область).

Веб-камера Буковеля.

Веб-камера Буковеля.

Сніжніше — на Львівщині.

Веб-камера, Захар Беркут.

Веб-камера, Славське.

Веб-камера, Славське.

Нагадаємо, що заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповідала «ФАКТАМ», що помірний дощ, вночі іноді з мокрим снігом, можливий 19 листопада майже на всій території країни. Таку погоду зумовлять атмосферні фронти із північного заходу.

20−21 листопада сира та вітряна погода накриє більшість областей, крім півдня. Нічна температура повітря від 0 до плюс 6, на заході навіть до плюс 9. Вдень 5−11 градусів тепла у східній частині близько 0.

22−23 листопада істотних опадів не очікується. Температура 23 листопада вночі до мінус 5 градусів, вдень — до плюс 5. А 24−25 листопада в країну увірветься холодне повітря з півночі та принесе дощі з мокрим снігом. Температура вночі очікується від 0 до -6 градусів, вдень близько 0.

Фото зі сторінки «Рідна Семенівка» у соціальних мережах.

385

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter