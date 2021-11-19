Літня харків'янка тяжко травмувалася у магазині: реакція продавчині шокувала (відео)

У мережу виклали інцидент у продуктовому магазині, де жінка, мабуть, зачепилася за сходинку і впала прямо перед прилавком, пошкодивши голову.

Відео опублікував телеграм-канал «Харків 1654». На кадрах видно, що продавчиня, яка спокійно стояла за прилавком, не виявила бажання допомогти людині, яка впала. Вона вийшла до постраждалої та повернулася за прилавок. Весь цей час відвідувачка знаходилася не підлозі й не могла самостійно піднятися.

Стверджується, що це сталося у м'ясній крамниці на Гагаріна.

У коментарях відзначилося багато місцевих жителів, деякі з яких схилялися до того, що йдеться про магазин «на Леваді». Більшість обурювалася байдужістю продавчині: «Немає слів. І це лише одиничний приклад. Людство, співчуття у нас вже атрофується», «Та вже, на перелякану чи шоковий стан продавчиня не тягне точно. А ось на байдужу — дуже навіть. З такими емоціями і по… ізмом треба працювати у морзі»…

Втім, були й інтернет-користувачі, які заступилися за продавчиню, зазначивши, що у цьому районі в магазини часто ввалюються «алкаші», і що, можливо, за саме таку відвідувачку прийняли й жінку, яка впала.

Раніше бурхливу дискусію у Харкові викликали кадри, зняті у вагоні харківського метро, де машиніст побив чоловіка, який розпивав алкогольні напої та чіплявся до інших пасажирів.

Фото — скріншот.

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