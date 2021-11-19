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Суспільство та люди

Кличко розповів, коли може підвищітись ціна на проїзд у комунальному транспорті

18:10 19 листопада 2021
Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко наголосив, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті не розглядатиметься до кінця цього опалювального сезону. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Столичний очільник також спростував оприлюднену раніше деякими ЗМІ інформацію про те, що тарифи на проїзд не підвищуватимуть до 2024 року.

«Перевіряйте, будь ласка, інформацію, тим більш, коли посилаються на мій телеграм-канал чи соцмережі. А там, нагадаю, написано, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті не розглядатиметься до кінця цього опалювального сезону», — констатував Віталій Кличко.

Нагадаємо, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що ціна на проїзд комунальним транспортом Києва підніметься до 20 грн вже з січня 2022 року. Потім міський голова спростував цю інформацію, але в ЗМІ курсували різні дати підвищення тарифу на проїзд. Тепер у цьому питанні поставлено крапку.


Фото зі сторінки Віталія Кличка у Facebook

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