Після відкриття шкіл Київ прийняв рішення про роботу вишів: чи повернуться студенти до навчання

З понеділка, 22 листопада, окрім шкіл столиці, очний учбовий процес відновлять також у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.

Втім, в Київській міськадміністрації зазначили, що відновити очне навчання учбові заклади зможуть лише за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені для «червоної» зони".

А тим часом у ВООЗ та ЮНІСЕФ закликали місцеву владу залишити школи відкритими у період карантину, наголосивши на необхідність дотримання суворих обмежень, а саме:

учні, педагоги й персонал школи повинні носити маски — відповідно до національних рекомендацій;

у школі мають бути засоби для миття рук та/або дезінфекційні засоби;

необхідно часто прибирати поверхні й предмети спільного користування;

потрібно забезпечити належну вентиляцію;

учнів і вчителів треба організувати у малі групи, які не перетинаються у школі — різний час початку уроків, перерв, відвідування туалету, прийому їжі та закінчення уроків;

вчителі мають бути пріоритетною групою вакцинації від COVID-19.

«Школи мають закриватися на карантин в останню чергу і відкриватися найпершими», — наголосив голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін в коментарі 24tv.ua.

Нагадаємо, наразі в Україні від педагогів вимагають обов'язкової вакцинації від COVID-19, окрім того, з 9 грудня цю вимогу поширять на співробітників структур, які надають соціальні послуги, і державних підприємств, в т. ч. стратегічних.

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