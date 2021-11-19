26.45 / 26.67 29.85 / 30.22
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Після відкриття шкіл Київ прийняв рішення про роботу вишів: чи повернуться студенти до навчання

19:08 19 листопада 2021
Після відкриття шкіл Київ прийняв рішення про роботу вишів: чи повернуться студенти до навчання

З понеділка, 22 листопада, окрім шкіл столиці, очний учбовий процес відновлять також у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.

Втім, в Київській міськадміністрації зазначили, що відновити очне навчання учбові заклади зможуть лише за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені для «червоної» зони".

А тим часом у ВООЗ та ЮНІСЕФ закликали місцеву владу залишити школи відкритими у період карантину, наголосивши на необхідність дотримання суворих обмежень, а саме:

  • учні, педагоги й персонал школи повинні носити маски — відповідно до національних рекомендацій;
  • у школі мають бути засоби для миття рук та/або дезінфекційні засоби;
  • необхідно часто прибирати поверхні й предмети спільного користування;
  • потрібно забезпечити належну вентиляцію;
  • учнів і вчителів треба організувати у малі групи, які не перетинаються у школі — різний час початку уроків, перерв, відвідування туалету, прийому їжі та закінчення уроків;
  • вчителі мають бути пріоритетною групою вакцинації від COVID-19.

«Школи мають закриватися на карантин в останню чергу і відкриватися найпершими», — наголосив голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін в коментарі 24tv.ua.

Нагадаємо, наразі в Україні від педагогів вимагають обов'язкової вакцинації від COVID-19, окрім того, з 9 грудня цю вимогу поширять на співробітників структур, які надають соціальні послуги, і державних підприємств, в т. ч. стратегічних.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

Місячне затемнення

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

університет

Страховий стаж для пенсії: кому зарахують період навчання у виші

гроші

Допомога на поховання пенсіонера: коли родичам можуть відмовити у виплатах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.