День Федота Льодостава 20 листопада: чому він особливий для вагітних і що не можна робити

Православна церква 20 листопада вшановує пам'ять про одного з 30 перших християн, які постраждали за віру, святого Феодота. Він жив у III столітті в Анкірі Галатійській (сучасна Анкара), де мав заїжджий двір.

За переказами, якось він виловив із моря сім мертвих дів, яких убили за віру. Кожну з них він, як належить, віддав землі. Після цього йому була дарована здатність зцілювати хвороби покладанням рук на людину.

Багато хто в рідному місті добре знав Феодота і чув про пов'язані з ним чудеса, тому цей праведний християнин і цілитель одним з перших потрапив під удар, коли Римська імперія постала проти тих, хто сповідує християнство. Не добившись від нього зречення віри, легіонери його обезголовили.

На Русі святого Феодота почали називати Федотом і назвали покровителем жіночого рукоділля. Тому майстрині вважали за краще починати свої зимові рукоділля саме цього дня. Вважалося, що в цьому випадку на них чекає легка робота, нитки не сплутуватимуться, прядка не зламається, а стібки будуть рівними і красивими. Саме цього дня в деяких регіонах на Русі найталановитішим рукодільницям приносили шити на замовлення.

Також вважалося, що у Федотів день з'являються нові дороги, адже мороз сковував річки міцним льодом, яким можна ходити без побоювання. Через це в народі день отримав назву Льодостава (інші варіанти — Федот Лєдостав, Федот Корчемник і Зимородок).

Заборони та звичаї дня

А ще Федотів день був особливим для вагітних — вважалося, що їхні думки та слова можуть вплинути на майбутню дитину, а тому сьогодні вони мали контролювати себе та бути позитивно налаштованими. Також жінкам при надії не можна було в цей день їсти на бігу, інакше дитина буде неспокійною, а також багато спати — адже малюк виросте неймовірно лінивим.

Решті людей забороняли планувати щось значуще. Не бажано переїжджати, а ще день поганий для заручин та одружень.

На Федота наші предки воліли не робити мокре прибирання в будинку, вірячи, що так можуть вимити з житла удачу та везіння. Господині в цей день не міняли постільну білизну — боячись порушити сон і тим самим спричинити сім'ю безсоння.

Погодні прикмети 20 листопада

Якщо на Федота ожеледиця, то холоди триватимуть довго.

Галки розкричалися голосніше, ніж зазвичай — чекай на сильний снігопад.

Якшо сніг пристає до будинка — до поганого врожаю, а якщо між кучугурами снігу і домом буде просвіт — очікували, що земля добре вродить.

А 21 листопада віруючі відзначатимуть Михайлів день — Собор Архістратига Михайла — одного з покровителів українського козацтва.

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