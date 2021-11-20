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Суспільство та люди

Харківський хот-дог встановив рекорд в Україні: що у ньому особливого

14:47 20 листопада 2021
Хот-дог-рекордсмен

У Харкові виготовили найбільший в Україні хот-дог довжиною 2 м 16 см та вагою 16 кг. Таким чином, було побито рекорд київських майстрів 2020 року, які зуміли приготувати фаст-фуд завдовжки 1 метр 83 см, повідомляє місцевий інтернет-ресурс АТН.

Для виготовлення шедевру харківським умільцям знадобилася величезна сосиска, яку виготовили на місцевому м'ясокомбінаті спеціально з такої нагоди, а також корейська морква, солоні огірки, маринована цибуля та сир.

Доповнили «пишноту» літром кетчупу та гірчиці.

Щоб винести готовий хот-дог на сцену, знадобилося участь 6 осіб, а спробувати його змогли 100 харків'ян — дорослих та дітей (останнім, до речі, дісталося по дві порції).

Але перш ніж відправити велетень на дегустацію, представник Національного Реєстру рекордів України Лана Вєтрова провела виміри та підтвердила його право бути внесеним до реєстру у категорії «Кулінарне мистецтво».

З'явилося відео із церемонії

Нагадаємо, раніше в Нідерландах виготовили «найдорожчий у світі бургер» вартістю… п'ять тисяч євро. До його складу входять м'ясо камчатського краба, японська мармурова яловичина, трюфеля, чорна ікра білуги, фуа-гра, посмажені в клярі з шампанським Dom Perignon цибульні кільця, майонез з качиних яєць, а також сусальне золото. До бургера, який отримав назву «Золотий хлопчик», подається пляшка вина Chateau Petrus 1995 з Бордо.

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