Дзеркальна дата 21.11.21: коли потрібно загадати бажання, щоб воно здійснилося
Багато людей з нетерпінням чекають на дзеркальні дати, тому що знають, якими енергетично сильними можуть бути ці дні.
Протягом року зазвичай буває кілька таких дат і сьогодні якраз одна з них —
За словами нумеролога Дарії Томілової, сьогодні успіх буде на боці тих, хто налаштований по життю оптимістично та не боїться змін. Про це пише ВМ.
Почати день варто з комунікацій. Більшості людей буде просто домовитися та налагодити порозуміння з іншими. Імовірність конфліктів майже на нулі.
У пообідній час на вас чекає успіх у фінансових справах. Саме час подумати, куди вкласти гроші, щоб отримати максимальний прибуток.
Нумеролог радить закінчити день роботою над своїм професійним зростанням, самореалізацією. Те, що ви вкладете в цю дзеркальну дату, обов'язково повернеться до вас у найближчому майбутньому.
Цього дня варто проводити генеральне прибирання в будинку, наводити лад у паперах, позбавлятися непотрібних, старих речей, гуляти з друзями, запускати спільний проєкт, змінювати зовнішність, гардероб.
За словами Дарії Томілової, у день
Коли загадувати бажання у дзеркальну дату 21.11.21
Сила дати в тому, що загадані бажання безперешкодно потрапляють до Всесвіту, тому що ритми життя людини зараз максимально резонують з космічними.
Фахівець рекомендує уважно ставитись до вибору не тільки дати, а й часу загадування заповітного бажання. Найкращий для цього час — 11:21 ранку та 21:11 вечора. Повторювані цифри, які є в даті, допоможуть сконцентрувати енергію творення.
Нагадаємо, найближча «дзеркальна» дата була 11 листопада 2021 року. «ФАКТИ» розповідали, що потрібно та чого не можна робити цього дня.
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