Дзеркальна дата 21.11.21: коли потрібно загадати бажання, щоб воно здійснилося

Багато людей з нетерпінням чекають на дзеркальні дати, тому що знають, якими енергетично сильними можуть бути ці дні.

Протягом року зазвичай буває кілька таких дат і сьогодні якраз одна з них — 21.11.2021 . Астрологи вважають, що день сприятливий для того, щоб проаналізувавши події та визначити пріоритети.



За словами нумеролога Дарії Томілової, сьогодні успіх буде на боці тих, хто налаштований по життю оптимістично та не боїться змін. Про це пише ВМ.



Почати день варто з комунікацій. Більшості людей буде просто домовитися та налагодити порозуміння з іншими. Імовірність конфліктів майже на нулі.



У пообідній час на вас чекає успіх у фінансових справах. Саме час подумати, куди вкласти гроші, щоб отримати максимальний прибуток.



Нумеролог радить закінчити день роботою над своїм професійним зростанням, самореалізацією. Те, що ви вкладете в цю дзеркальну дату, обов'язково повернеться до вас у найближчому майбутньому.



Цього дня варто проводити генеральне прибирання в будинку, наводити лад у паперах, позбавлятися непотрібних, старих речей, гуляти з друзями, запускати спільний проєкт, змінювати зовнішність, гардероб.



За словами Дарії Томілової, у день 21.11.21 вдаватимуться всі справи, пов'язані з фінансами та діловою сферою спілкування.



Коли загадувати бажання у дзеркальну дату 21.11.21

Сила дати в тому, що загадані бажання безперешкодно потрапляють до Всесвіту, тому що ритми життя людини зараз максимально резонують з космічними.



Фахівець рекомендує уважно ставитись до вибору не тільки дати, а й часу загадування заповітного бажання. Найкращий для цього час — 11:21 ранку та 21:11 вечора. Повторювані цифри, які є в даті, допоможуть сконцентрувати енергію творення.



Нагадаємо, найближча «дзеркальна» дата була 11 листопада 2021 року. «ФАКТИ» розповідали, що потрібно та чого не можна робити цього дня.

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