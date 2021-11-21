Церковний календар на грудень: Різдвяний піст та ще 5 важливих дат для православних

У грудні Православна церква святкує п'ять важливих свят. Віруючі продовжують дотримуватися Різдвяного посту, який розпочнеться 28 листопада і триватиме до 6 січня.

1 грудня — мучеників Романа та Платона.

3 грудня — передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці.

5 грудня — післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

7 грудня — великомучениці Катерини.

8 грудня — віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, день пам'яті священномучеників Климента та Петра.

9 грудня — преподобного Аліпія Стовпника.

10 грудня Ікони Божої Матері «Знамення».

11 грудня — мученика Стефана.

12 грудня — мученика Парамона.

13 грудня — апостола Андрія Первозванного.

14 грудня — пророка Наума.

15 грудня — пророка Авакума і преподобних Афанасіїв, самітників Печерських.

17 грудня — великомучениці Варвари.

18 грудня — преподобного Сави Освяченого.

19 грудня — святителя Миколи Чудотворця.

22 грудня — зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

24 грудня — преподобного Данила Стовпника.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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