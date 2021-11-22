Міжнародний день сина: найкращі листівки та привітання
У листопаді практично один за одним йдуть кілька днів, присвячених чоловікам. Якщо 19 листопада відзначали Міжнародний чоловічий день, то 22 листопада — Всесвітній день синів.
У цього дня немає великої історії та будь-яких усталених традицій. Кожен може відзначити його по-своєму. Але вважається, що у Всесвітній день сина сім'я має зібратися разом, а вітання отримувати — не лише сини, а й їхні батьки.
Ідея відзначати день синів, як сімейний захід, коли дорослі діти, що окремо живуть, приїжджали б до батьків і разом з ними проводили час, з'явилася у 2014 році з подачі ЗМІ. Така пропозиція була підтримана, у тому числі й в Україні, хоча офіційним це свято так і не стало.
Приєднуємося до привітань батькам та синам! Будьте завжди надійною опорою один одному.
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Вітаємо зі святом! Нехай у вашому житті, яким би дорослими ви не ставали, завжди відчувалася підтримка батьків, і щоб це було взаємним.
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Дорогий синочок мій, рідний і красивий,
Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,
І розумний, роботящий, ніжний і привітний,
Терпеливий до людей і душею світлий!
У навчанні і роботі все було, як треба,
А в душі буяла цвітом доброта від неба,
Хай Господь тебе боронить від біди і горя,
А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!
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Синочок, ти — найкращий. Нехай у твоєму житті все складається як найліпше. Нехай удача завжди буде з тобою, хай у тебе все вийде. Будь щасливим!
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Нагадаємо, що 17 листопада у світі відзначали Міжнародний день студентів (International Students' Day).
Фото з Pixabay.356
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