Міжнародний день сина: найкращі листівки та привітання

У листопаді практично один за одним йдуть кілька днів, присвячених чоловікам. Якщо 19 листопада відзначали Міжнародний чоловічий день, то 22 листопада — Всесвітній день синів.

У цього дня немає великої історії та будь-яких усталених традицій. Кожен може відзначити його по-своєму. Але вважається, що у Всесвітній день сина сім'я має зібратися разом, а вітання отримувати — не лише сини, а й їхні батьки.

Ідея відзначати день синів, як сімейний захід, коли дорослі діти, що окремо живуть, приїжджали б до батьків і разом з ними проводили час, з'явилася у 2014 році з подачі ЗМІ. Така пропозиція була підтримана, у тому числі й в Україні, хоча офіційним це свято так і не стало.

Приєднуємося до привітань батькам та синам! Будьте завжди надійною опорою один одному.

* * *

Вітаємо зі святом! Нехай у вашому житті, яким би дорослими ви не ставали, завжди відчувалася підтримка батьків, і щоб це було взаємним.

* * *

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,

Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,

І розумний, роботящий, ніжний і привітний,

Терпеливий до людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,

А в душі буяла цвітом доброта від неба,

Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!

* * *

Синочок, ти — найкращий. Нехай у твоєму житті все складається як найліпше. Нехай удача завжди буде з тобою, хай у тебе все вийде. Будь щасливим!

* * *

Нагадаємо, що 17 листопада у світі відзначали Міжнародний день студентів (International Students' Day).

Фото з Pixabay.

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter