Комаровський, Гордон, Шустер, Гройсман: Аваков спантеличив загадковим фото

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який раніше не виключив, що чинного президента Володимира Зеленського на виборах голови держави витіснить будь-який кандидат, причому не обов'язково політик, а й «розкручена» персона, виклав у мережу загадкове фото у компанії з озброєними людьми.

«Так-так, це саме те, про що ви подумали» , — прокоментував Арсен Аваков фото, на якому він, озброївшись сокирою, позує разом із «мечниками» лікарем Євгеном Комаровським та екс-прем'єром Володимиром Гройсманом, а також з телеведучими Дмитром Гордоном та Савіком Шустером.

За інформацією ВВС, це фото могло бути зробленим у Литві, де 19−20 листопада проходив форум «Майбутнє демократії».

Коментатори жваво запідозрили «політичну складову» фото.

А один із коментаторів пригадав й інше фото, «шашличне», на якому фігурували деякі з присутніх на фото Авакова.

Нагадаємо, що нещодавно педіатр Євген Комаровський, який скаржився, що Володимиру Зеленському потрібен був не його досвід, а те, що він «публічна особа», заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, що вони «лоханулися», як і 73 відсотки виборців, які проголосували за нині чинного голову держави.

Фото Арсена Авакова із соціальних мереж.

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter