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Суспільство та люди

Шахраї атакують родичів бійців ООС: у СБУ розповіли, як діяти

15:43 22 листопада 2021
Наручники

В Україні знову активізувалися шахраї, які дзвонять рідним військовослужбовців та повідомляють, що їхній родич потрапив у полон, вимагаючи грошт за сприяння у звільненні.

«Зловмисники дзвонять по телефону переважно ввечері чи вночі. Вони грають на емоціях та використовують факт несподіванки. Розмову будують за схемою: «Вам знайомий (ім'я близької людини — сина, брата, чоловіка…)? Він зараз у нас, він потрапив у полон. Хочете звільнити — треба заплатити…» , — пише на своїй сторінці у соцмережах речник УСБУ у Запорізькій області Сергій Левченко і додає, що мета таких дзвінків завжди одна — змусити людину переказати гроші на певний банківський рахунок чи сім-картку.

За його словами, у такій ситуації найважливіше — не піддаватися емоціям і не нервувати. Не варто розпитувати співрозмовника — це дає шахраєві додаткову можливість продовжувати розмову у бажаному для нього руслі та чинити на вас психологічний тиск.

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв:

  • Не панікувати та не поспішати виконувати умови аферистів;
  • Ніколи не називати своїх близьких на ім'я;
  • Попросити того, хто зателефонував, назвати прізвище, ім'я, по батькові та дату народження полоненого родича. Якщо ваш телефон вибрали випадково, аферисти не знають жодних особистих даних «полоненого».
  • Уточнити, у якому місті та частині проходив військову службу ваш родич;
  • Якнайшвидше зателефонуйте родичу, який нібито потребує негайної допомоги, або людям, які можуть на даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати почуту вами інформацію.
  • У жодному разі не переказуйте і не передавайте гроші для вирішення питання.
  • Якщо ви або ваші знайомі все ж таки потрапили в ситуацію, коли невідомі люди вимагають у вас гроші за «вирішення» питань щодо звільнення родича з полону, негайно телефонуйте до об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження без вести зниклих у районі проведення ООС за телефоном (044) 255−84−35 або на гарячу лінію Управління СБ України у Запорізькій області (061) 239−60−40.

Нагадаємо, що невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський анонсував виділення по тисячі гривень усім вакцинованим проти ковіду, шахраї почали розсилати SMS людям про те, що на рахунок ось-ось надійдуть гроші. Але спочатку потрібно заповнити анкету із зазначенням особистих даних та реквізитів банківських карток. У ПриватБанку попереджають клієнтів, що це явна шахрайська схема, закликають ігнорувати ці SMS та блокувати відправників.

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