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Суспільство та люди

«Рекордсмени» за смертельними ДТП в Україні: Венедіктова назвала топ-3 серед областей

15:45 22 листопада 2021
Ірина Венедіктова

В Україні не меншає кількість ДТП. Так, за 10 місяців 2021 року зареєстрували майже 11 тисяч кримінальних проваджень за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, пише Суспільне.

«З летальними наслідками — 1844, це за 10 місяців, ми прекрасно розуміємо, що на кінець року ця цифра буде більшою. Хто в нас „чемпіони“ по областях, по країні? На першому місці залишається Дніпропетровська, причому і з ДТП із загиблими, і з ДТП із загиблими пішоходами. На другому місці — Львівська, на третьому — Харківська, і на четвертому Київська», — сказала вона.

За словами Венедіктової, серед причин ДТП на першому місці — перевищення безпечної швидкості (більше тисячі загиблих), на другому — порушення правил маневрування, на третьому — виїзд на смугу зустрічного руху і на четвертому — перехід пішоходів у невстановленому місці.

Як писали «ФАКТИ», днями на Одещині неподалік свого будинку загинула 57-річна жінка, яку збила вантажівка.

Нещодавно 16-річний Микола Харківський, який, за даними експертизи, керував Infiniti та скоїв смертельну ДТП у Харкові 26 жовтня, вирішив визнати себе винним.

А у Львові поліцейські затримали водія маршрутки, який на пішохідному переході збив двох жінок. Одна потрапила до лікарні з травмами, а тіло другої було виявлено неподалік від маршрутки — машина протягла загиблу, яка зачепилась за транспортний засіб.

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