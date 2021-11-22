«Після Нового року працювати не буде кому»: у Харкові масово звільняються поліцейські

У Харкові, де нещодавно жінка похилого віку тяжко травмувалася в магазині, патрульні поліцейські масово подають заяви на звільнення. За останні 10 місяців 2021 року співробітників патрульної поліції, що звільнилися, нарахували в півтора рази більше, ніж за весь попередній рік. Про це заявила голова облуправління Патрульної поліції Олена Стрижак, пише ГородХ.

За її словами, причина ситуації, що склалася, — низька зарплата.

«Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата, і за некомплектом у нас зараз кричуща ситуація. Я не маю піших патрулів. Допомогли купити транспортні засоби та Департамент патрульної поліції, і обласна рада, і міська рада надали фінанси на ремонт транспорту. Ця проблема вирішена. Але у мене немає людей, які їздитимуть у цих машинах», — зазначила Стрижак.

Керівник облуправління патрульної поліції не виключає, що вже після Нового року працювати не буде кому.

«Після Нового року стоятиме приміщення керування, транспортні засоби, але не буде працівників поліції», — спрогнозувала вона.

Зазначимо, що щодня у Харкові на патрулювання міста виїжджає 51 екіпаж.

Як писали «ФАКТИ», днями у селищі Доброславі Одеської області на хабарі спіймали начальника районного управління поліції. Примітно, що поліцейський попався на місці злочину в перший день після призначення на керівну посаду.

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