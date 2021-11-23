Народне свято Родіона та Ераста: чого категорично не можна робити 23 листопада

Православні українці 23 листопада після Дня Матрони Зимової вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Родіона та Ераста.

Відомо, що вчителем апостолів Родіона та Ераста був святий апостол Павло. Будучи єпископом у місті Патари на Балканах, Родіон навернув у християнську віру багатьох язичників. Але за це він зазнав нападів. Противники християнської віри напали на нього, побили, закидали камінням і поранили ножем. Але Господь Бог вилікував рани Іродіона. Після смерті апостола Петра Іродіон був обезголовлений.

Апостол Ераст був знатного походження, але залишив життя аристократа і вирішив присвятити себе Богу. Він став єпископом у місті Панеаді, де й прослужив до глибокої старості.

Цього дня православні віддають непотрібний одяг нужденним, як і вдень 22 листопада в День пам'яті Матрони Зимової. Також у цей день свійських тварин годують хлібом, який попередньо освячують у церкві. Це робиться для того, щоб захистити їх від хвороб.

Цього дня не слід їхати у далекі поїздки. Також не потрібно виходити увечері з дому. Крім того, 23 листопада не позичають і не дають у борг гроші, а також не розмовляють із незнайомцями. Не слід також сьогодні розпочинати нові проекти.

Як писали «ФАКТИ», 28 листопада у православних українців починається Різдвяний піст, його ще називають Пилипів піст, оскільки він починається одразу ж після дня вшанування пам'яті апостола.

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