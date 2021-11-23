Тягала за вухо і вдарила по обличчю: на Волині зняли відео «розправи» вчительки над школярем

У мережу виклали відео інциденту у школі, де вчителька відтягла за вухо учня 9-го класу, а потім дала йому ляпаса.

Кадри, зняті у школі села Цміни через замкову щілину, опублікував телеграм-канал «Чорний лист».

Журналісти «Конкурент ТБ» поспілкувалися з директоркою школи Людмилою Лавренюк, яка підтвердила, що такий інцидент стався у їхньому навчальному закладі, зазначивши, що вже бачила викладені у мережу кадри.

За її словами, до керівництва учень зі скаргою не звертався, але у навчальному закладі з тим, що сталося, розбираються.

«Ми покликали батьків, учнів та вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація була, і ми розслідуємо це питання» , — сказала директорка і додала, що відео зняла однокласниця підлітка.

За її словами, вчителька зірвалася, оскільки діти часто стукали у двері кабінету, а потім тікали. Вчителька кілька разів попереджала школярів, а потім зірвалася…

Нагадаємо, що навесні цього року у Запоріжжі наклала на себе руки школярка, яка залишила передсмертну записку і звинуватила у своїй смерті однокласників і педагогів, які її травили. Поліція перекваліфікувала справу зі статті «Самогубство» до «Доведення до самогубства».

А у Дніпрі школяр на уроці побив вчительку музики за зроблене йому зауваження.

Фото — скріншот.

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter