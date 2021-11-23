У Києві на два місяці перекриють міст Патона: у Кличка запропонували «комфортний об'їзд»

Мер Києва Віталій Кличко перекриє міст Патона на ремонт, який триватиме два місяці. Але обіцяє киянам організувати на цей час комфортний об'їзд. Такою інформацією поділився у Facebook директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

«Найближчим часом Кличко перекриває міст Патона! З наступного понеділка, 29 листопада, на два місяці плануються термінові ремонтні роботи. Повідомляється, що міст реально може зруйнуватися будь-якої миті, поховавши десятки і сотні людей. Тому й були потрібні такі термінові заходи», — пояснив Биков.

Ремонт мосту, на думку Бикова, справді необхідний.

«Хоча, звичайно, тут потрібен затяжний капітальний ремонт. Але можна почати і з малого. Адже зовсім недавно мережу облетіло відео з фрагментами конструкції, що відвалюються від мосту. Зважаючи на все, це і спричинило екстрене закриття. З іншого боку, киянам варто наперед готуватися об'їжджати перекриту транспортну артерію», — розповів експерт.

У Кличка, за словами Бикова, вже мають намір організувати «комфортний об'їзд»: пропонують користуватися двома сусідніми мостами.

«Щоб потрапити на Дарницький міст, на правому березі треба буде рухатися Наддніпрянським шосе, а на лівому — або через Харківське шосе, або через Березняківську, а потім — через Радзіня. У разі об'їзду через міст Метро рухатися правим берегом пропонується Набережним шосе, а лівим — через Сверстюка і Броварський проспект. Втім, ніхто не забороняє скористатися також Південним чи Північним мостами, склавши компанію мешканцям Харківського та Троєщини», — наголосив експерт.

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