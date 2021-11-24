Заборони та прикмети 25 листопада: чому не можна купувати взуття

У церковному календарі на листопад четвер, 25-те, значиться днем, коли вшановують пам'ять святителя Іоанна (Івана) Милостивого.

Цього дня у православних відзначають іменини Івани, Ніли, Леви, Миколи, Сави, Леонтії, Омеляни. У католиків — Катерини та Єлизавети.

25 листопада пращури молилися Івану Милостивому, просячи про здоров'я для дітей та рідних. Вважалося, що добра справа, зроблена саме цього дня, полегшить посмертя померлим родичам.

А ще цей день вважався часом закінчення весільних тижнів — дівчатам, які залишилися без пари, треба було чекати початку нових весільних циклів.

День Івана Милостивого ще називають днем Івана Сніжного — зазвичай встановлювалася вітряна та морозна погода. До речі, мороз зі снігом «обіцяв» холодну пізню весну, а дощ у цей день — відлигу до 4 грудня. Тепла погода — ранню весну.

За народними прикметами, покупки, зроблені цього дня, будуть вдалими та прослужать дуже довго. Але жінкам 25 листопада не радили купувати нове взуття — це могло спричинити сварки у сім'ї та самотність.

Нагадаємо, що 28 листопада, одразу ж за днем пам'яті апостола Пилипа, у християн східного обряду розпочинається Різдвяний піст, який також називають Пилиповим, або Пилипівкою.

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Фото з Вікіпедії.

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