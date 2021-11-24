Проєкт «Звуки міста» та виставка «Революційний вернісаж»: куди піти у Києві у вихідні

До 18 грудня у Музеї Івана Гончара відбувається виставка художника Ігоря Зозулі «Революційний вернісаж».

Адреса: вул. Лаврська, 19.

Вхід вільний.

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До 30 листопада у Музеї історії Києва діє виставка Тетяни Кугай «Київ мій, місто спогадів та мрій».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7

Ціна: 50 грн.

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До 15 грудня у Музеї Шолом-Алейхема відкрито виставку картин «Пам'яті Євгена Ройтмана».

Адреса: вул. Велика Васильківська, 5

Ціна: 30−60 грн.

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До 30 листопада у галереї Київської школи фотографії можна відвідати авторську фотовиставку Володимира Кукоренчука «Таємниці старої цеглини».

Адреса: вул. Велика Васильківська, 65, 3 поверх (станція метро «Олімпійська»).

Вхід вільний.

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До 1 грудня в Українському домі проходить виставка «Звуки міста», яка поєднує мистецтво та технології. В експозиції: сім арт-об'єктів віртуальної реальності, сучасної скульптури та звукових образів Києва, Львова, Одеси, Маріуполя, Харкова, Дніпра та Криму.

Адреса: вул. Хрещатик, 2

Ціна: 50 грн.

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До 19 грудня у Музеї української діаспори діє виставка Української творчої жіночої фундації W'ART «У пошуках гармонії… Містерія».

Адреса: вул. Московська, 40б.

Ціна: 25−50 грн.

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До 31 грудня у Національному музеї «Київська картинна галерея» триває виставка «У вимірі часу. Визначні колекції ХІХ — початку ХХ століття». В експозиції картини Івана Айвазовського, Івана Шишкіна, Зінаїди Серебрякової та Василя Тропініна.

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: 40−80 грн.

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До 30 листопада у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» проходить виставка «Майдан — фортеця духу», присвячена жінкам Майдану, які рятували поранених, організовували збирання теплих речей, цілодобово готували їжу.

Адреса: вул. Госпітальна, 24а, Камінна зала № 2.

Ціна: 15−60 грн.

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Раніше з ініціативи Офісу президента України у мережі запустили освітню та комунікаційну платформу «Чорнобиль. Подорож».

Фото: facebook.com/ukrdim

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