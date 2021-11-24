День подяки: коли святкувати, традиції та що має бути на святковому столі

Осінні свята, присвячені закінченню збирання врожаю та з подякою землі за щедрі дари, існують у багатьох культурах. У США та Канаді таким святом став День подяки. У Канаді свято входить до числа державних і відзначається у другий понеділок жовтня. У США День подяки — свято національне і щорічно відзначається у четвертий четверг останнього місяця осені. Нинішнього року — це 25 листопада.

Свято уходить корінням у 1621 рік. Переселенцям з Англії, що осіли в Плімуті, в перший рік довелося нелегко: практично кожен другий паломник помер від голоду, холоду або хвороб. Вижити змогли ті, хто з допомогою місцевих племен навчився вирощувати традиційні для Америки культури, насамперед кукурудзу. Зібравши восени багатий урожай, колоністи влаштували триденний бенкет. З того часу з'явилася традиція відзначати День подяки. Протягом трьох століть дата свята не була постійною, 1941 року Конгрес остаточно закріпив святковий день за четвертим четвергом листопада.

Свято сягає корінням у 1621 рік

На рівні президента США існує традиція «помилування індичок». Звичай був відомий ще до Авраама Лінкольна. Проте офіційною церемонія стала за Джорджа Буша-старшого. Весь ритуал помилування проходить або в Рожевому саду Білого дому, або в Білому домі, якщо погодні умови не сприятливі. На сторінках Білого дому в соцмережах усі охочі можуть проголосувати за ім'я для індички, яка стане головним «національним птахом Дня подяки».

На святковому столі не лише індичка

У різних містах США до Дня подяки часто проводять костюмовані паради. Здавна існує традиція благодійних обідів до Дня подяки, роздачі продуктових наборів.

Вечір свята традиційно прийнято відзначати у родинному колі. Крім символу свята, індички, на столі часто присутні журавлинний соус, солодкий гарбузовий пиріг, журавлинно-яблучний десерт. Доповнюють меню картопля та батат, гарбузи, каштани, виноград. Часто на святковий стіл подають морепродукти: устриці, креветки та молюски.

Нагадаємо, наступного дня після Дня подяки — «чорна п'ятниця» — традиційний день знижок та розпродажів.

Фото pixabay.com

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