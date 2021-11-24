День подяки: коли святкувати, традиції та що має бути на святковому столі
Осінні свята, присвячені закінченню збирання врожаю та з подякою землі за щедрі дари, існують у багатьох культурах. У США та Канаді таким святом став День подяки. У Канаді свято входить до числа державних і відзначається у другий понеділок жовтня. У США День подяки — свято національне і щорічно відзначається у четвертий четверг останнього місяця осені. Нинішнього року — це 25 листопада.
Свято уходить корінням у 1621 рік. Переселенцям з Англії, що осіли в Плімуті, в перший рік довелося нелегко: практично кожен другий паломник помер від голоду, холоду або хвороб. Вижити змогли ті, хто з допомогою місцевих племен навчився вирощувати традиційні для Америки культури, насамперед кукурудзу. Зібравши восени багатий урожай, колоністи влаштували триденний бенкет. З того часу з'явилася традиція відзначати День подяки. Протягом трьох століть дата свята не була постійною, 1941 року Конгрес остаточно закріпив святковий день за четвертим четвергом листопада.
На рівні президента США існує традиція «помилування індичок». Звичай був відомий ще до Авраама Лінкольна. Проте офіційною церемонія стала за Джорджа Буша-старшого. Весь ритуал помилування проходить або в Рожевому саду Білого дому, або в Білому домі, якщо погодні умови не сприятливі. На сторінках Білого дому в соцмережах усі охочі можуть проголосувати за ім'я для індички, яка стане головним «національним птахом Дня подяки».
У різних містах США до Дня подяки часто проводять костюмовані паради. Здавна існує традиція благодійних обідів до Дня подяки, роздачі продуктових наборів.
Вечір свята традиційно прийнято відзначати у родинному колі. Крім символу свята, індички, на столі часто присутні журавлинний соус, солодкий гарбузовий пиріг, журавлинно-яблучний десерт. Доповнюють меню картопля та батат, гарбузи, каштани, виноград. Часто на святковий стіл подають морепродукти: устриці, креветки та молюски.
Нагадаємо, наступного дня після Дня подяки — «чорна п'ятниця» — традиційний день знижок та розпродажів.
Фото pixabay.com20
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