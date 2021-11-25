В Україні стартує конкурс для жінок-підприємиць «Створено жінками» за підтримки Франко-української торгово-промислової палати. Цьогорічний конкурс покликаний відзначити підприємиць, які розвивають свою справу в умовах пандемії, спростувати упередження щодо жінок в бізнесі, посилити їхні можливості, а також надихнути не боятися розпочинати власну справу.

В Україні жінки вдвічі рідше, ніж чоловіки, є власницями компаній. І лише 3% жінок є власницями 330 найбільших за обсягом виторгу компаній. Адже навіть у Києві власниць компаній лише 28% - а це найвищий показник серед інших українських міст. Пандемія додала жінкам складнощів — майже 40% стали отримувати меншу зарплатню.

Учасниці змагатимуться за головний приз премії — 100 000 грн на розвиток справи та ділову поїздку у Париж. Також всі учасниці можуть презентувати свої проєкти та знайти підтримку інвесторів, менторів, в тому числі — серед французької бізнес-спільноти.

«В суспільстві й досі існують стереотипи про „жіночі“ та „не жіночі“ справи. Деякі інвестори все ще вважають, що доля жінок — доглядати за дітьми та варити борщі. Як результат — жінкам важче залучити інвестиції й, відповідно, масштабувати свій бізнес. Для Франції рівність жінок і чоловіків є цінністю і завданням. Політика фемінізації керівних ланок управління бізнесом дала результати — вже близько 40% підприємств створюються за ініціативи жінок або жінками. Я сама веду бізнес в Україні і знаю, з якими упередженнями стикаються підприємиці. Тому я розумію, як важливо підтримувати створення і розвиток компаній, заснованих жінками. Саме тому ми заснували цей конкурс і проводимо його вже четвертий рік поспіль», — сказала директорка Франко-української торгово-промислової палати Мод Жозеф й додала, що до 30 січня 2021 року потрібно заповнити заявку на сайті проєкту: https://womanccifu.com.

За словами Аташе з питань співробітництва в Посольстві Франції в Україні Матильди Коме, ця премія дає значні ресурси жінкам для розвитку їхньої підприємницької діяльності й таким чином сприяє підвищенню їхньої присутності в економічній сфері.

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