Сексуальне насильство над дітьми — загальносвітова проблема, що стосується й України, — Рада Європи
18 листопада відзначався Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. 2021 року він присвячений темі «Зробити коло довіри дійсно безпечним для дітей», повідомила пресслужба Офісу Ради Європи в Україні.
«Насильство над дітьми є загальносвітовою проблемою, і Україна не є винятком. Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство вважаються одними із найжорсткіших форм насильства щодо дітей», — йдеться у повідомленні.
В організації зазначили, що тема насильства, як у світі дітей, так і у світі дорослих, на жаль, залишається досить табуйованою, попри значні зрушення, та нагадали про челендж у соцмережах #metoo, який у 2017 році підтримали жінки, що стали жертвами харасменту.
«Це стало першою масштабною акцією, коли постраждалі наважилися відкрито говорити про свій травматичний досвід. Вони відчули, що мають голос, навіть більше — їх чують. А значить, і голоси дітей, які постраждали від сексуального насильства, також мають звучати», — зазначили в Офісі Ради Європи.
З 2018 року в Україні реалізується проєкт із запобігання насильству над дітьми у рамках Плану дій Ради Європи (2018−2022). Діяльність закріплена у Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016−2021), у тому числі у трьох пріоритетних напрямках: життя, вільне від насильства, правосуддя, дружнє до дітей, та права дітей у цифровому середовищі. Крім того, проєкт є частиною програми Ради Європи «Будуємо Європу для дітей та разом з ними».
«Наразі ситуація є такою, що Україна має потужну законодавчу базу, державні програми, план дій Ради Європи, Стратегію Ради Європи з прав дитини. Проте невідкладною необхідністю є формування нульової толерантності до насильства по відношенню до дітей у суспільстві, якби кожен із нас реагував відповідно на факти насильства і не замовчував проблему і тим самим створював для дитини середу довіри», — каже керівниця проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» Ольга Калашник.
Нагадаємо, конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань («Лансаротська конвенція») ратифікували усі 47 держав — членів Ради Європи.
У лютому 2021 року ВР ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт № 3055 про посилення відповідальності за сексуальне насильство над дітьми.
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