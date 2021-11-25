18 листопада відзначався Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. 2021 року він присвячений темі «Зробити коло довіри дійсно безпечним для дітей», повідомила пресслужба Офісу Ради Європи в Україні.

«Насильство над дітьми є загальносвітовою проблемою, і Україна не є винятком. Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство вважаються одними із найжорсткіших форм насильства щодо дітей», — йдеться у повідомленні.

В організації зазначили, що тема насильства, як у світі дітей, так і у світі дорослих, на жаль, залишається досить табуйованою, попри значні зрушення, та нагадали про челендж у соцмережах #metoo, який у 2017 році підтримали жінки, що стали жертвами харасменту.

«Це стало першою масштабною акцією, коли постраждалі наважилися відкрито говорити про свій травматичний досвід. Вони відчули, що мають голос, навіть більше — їх чують. А значить, і голоси дітей, які постраждали від сексуального насильства, також мають звучати», — зазначили в Офісі Ради Європи.

З 2018 року в Україні реалізується проєкт із запобігання насильству над дітьми у рамках Плану дій Ради Європи (2018−2022). Діяльність закріплена у Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016−2021), у тому числі у трьох пріоритетних напрямках: життя, вільне від насильства, правосуддя, дружнє до дітей, та права дітей у цифровому середовищі. Крім того, проєкт є частиною програми Ради Європи «Будуємо Європу для дітей та разом з ними».

«Наразі ситуація є такою, що Україна має потужну законодавчу базу, державні програми, план дій Ради Європи, Стратегію Ради Європи з прав дитини. Проте невідкладною необхідністю є формування нульової толерантності до насильства по відношенню до дітей у суспільстві, якби кожен із нас реагував відповідно на факти насильства і не замовчував проблему і тим самим створював для дитини середу довіри», — каже керівниця проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» Ольга Калашник.

Нагадаємо, конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань («Лансаротська конвенція») ратифікували усі 47 держав — членів Ради Європи.

У лютому 2021 року ВР ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт № 3055 про посилення відповідальності за сексуальне насильство над дітьми.

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