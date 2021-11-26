Не базікати та не підбирати гроші на дорозі: традиції та заборони дня Іоана Золотоуста

Архієпископ Константинопольський Іоан, чию пам'ять вшановують 26 листопада, почесний титул «Золотоуст» отримав за надзвичайне красномовство. Ще його називають «Вселенським учителем».

До Іоанна Златоуста (Івана Златоустого) звертаються з молитвами, просячи його допомоги у навчанні, зціленні від хвороб, захисту від заздрості, магії та негативних емоцій, а також просять зміцнення сім'ї. Проповідник вважається покровителем сімей, адвокатів та нотаріусів. Вважалося, що ранкова молитва Золотоусту допоможе викрити будь-який обман.

Тим більше, 26 листопада не радили йти на різні авантюри, у тому числі й умовляти інших говорити неправду. Гроші, знайдені на дорозі, радили не залишати собі, а віддавати жебракам чи на добрі справи.

А ще пращури вважали, що у цей день не можна не тільки розпускати плітки, а й сваритися, різко змінювати життєві плани і віддавати комусь іншому іграшки своєї дитини. Поганою прикметою вважалося давати гроші в борг — це передбачало майбутній конфлікт із позичальником. Також у день Іоана Золотоуста радили не перепрацьовувати.

Існують і погодні прикмети. Якщо у цей день поривчастий вітер стихне ввечері, то найбличими днями варто очікувати на потепління. Снігова буря вдень віщувала мороз уночі, а велика кількість снігу, що випав, — хорошоий врожаю зернових наступного року. А ще говорили, що якщо ім'я людини починається з «І», то у день Іоанна Золотоуста буде йому удача.

Нагадаємо, що з 28 листопада у християн східного обряду розпочнеться Різдвяний піст — він триватиме 40 днів і завершиться святом Різдва Христового.

Про те, які свята православна церква відзначає у грудні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — Вікіпедія.

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