Пустять не всіх: стало відомо, коли і де кияни зможуть попрощатися з екс-мером столиці Олександром Омельченком

У понеділок, 29 листопада, у Колонній залі столичної міськдержадміністрації прощатимуться з колишнім мером Києва Олександром Омельченком, який помер у четвер, 25 листопада.

«У понеділок у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з Олександром Омельченком», — повідомили у КМДА та додали, що попрощатися з колишнім міським головою можна буде з 10:00 до 13:00.

«Герой України, кавалер ордена ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, голова Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного коронавірусу. В останній місяць він перебував на лікуванні у закладі охорони здоров'я» , — йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання пройде з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність «зеленого» COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту для визначення антигену, терміном дії 72 години, або документа про одужання.

Нагадаємо, що інформацію про хворобу Олександра Омельченка було оприлюднено 18 листопада. Тоді повідомлялося, що він перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Фото КМДА.

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