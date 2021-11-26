27.00 / 27.22 30.25 / 30.63
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Аліментнику до відома: у яких випадках суд може скасувати стягнення грошей на користь дитини

15:16 26 листопада 2021
Батько та дитина

В Україні з 1 грудня, з підвищенням прожиткового мінімуму, збільшать й розмір аліментів на дітей.

Так, для дітей віком до 6 років «мінімум» становитиме 2 100 гривень, від 6 до 18 років — 2 618 гривень. Мінімальний гарантований розмір аліментів (50 відсотків від прожиткового мінімуму) становитиме 1 050 та 1 309 гривень відповідно.

Проте є ситуації, коли стягнення аліментів припиняється. Як пише «Я і Закон», аліменти, отримані на дитину, є його власністю. Той з батків чи інші законні представники дитини, на ім'я яких виплачуються аліменти, розпоряджаються аліментами виключно за цільовим призначенням на користь дитини. Виплати можуть бути припинені, якщо одержувач аліментів не витрачає отримані гроші на дитину.

Зазначається, що контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань отримувача аліментів. За заявою платника аліментів (крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів), інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці.

Ексклюзивний матеріал про те, які виплати буде підвищено 2022 року «Ми взяли гарний темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам», — Марина Лазебна" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло виявилася гарною танцівницею — до мережі потрапили відео

Афганська дівчинка

Афганська дівчинка з культової обкладинки National Geographic отримала притулок в Італії — який вона має вигляд через 36 років

Теофімо Лопес&nbsp;— Джордж Камбосос

Де дивитися онлайн Теофімо Лопес — Джордж Камбосос: розклад трансляцій бою кривдника Ломаченка

Рулетики

Куди ж без крабових паличок? Рецепт рулетиків до новорічного столу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.