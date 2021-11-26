Аліментнику до відома: у яких випадках суд може скасувати стягнення грошей на користь дитини

В Україні з 1 грудня, з підвищенням прожиткового мінімуму, збільшать й розмір аліментів на дітей.

Так, для дітей віком до 6 років «мінімум» становитиме 2 100 гривень, від 6 до 18 років — 2 618 гривень. Мінімальний гарантований розмір аліментів (50 відсотків від прожиткового мінімуму) становитиме 1 050 та 1 309 гривень відповідно.

Проте є ситуації, коли стягнення аліментів припиняється. Як пише «Я і Закон», аліменти, отримані на дитину, є його власністю. Той з батків чи інші законні представники дитини, на ім'я яких виплачуються аліменти, розпоряджаються аліментами виключно за цільовим призначенням на користь дитини. Виплати можуть бути припинені, якщо одержувач аліментів не витрачає отримані гроші на дитину.

Зазначається, що контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань отримувача аліментів. За заявою платника аліментів (крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів), інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці.

Ексклюзивний матеріал про те, які виплати буде підвищено 2022 року «Ми взяли гарний темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам», — Марина Лазебна" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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