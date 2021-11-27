Різдвяний піст: екстрасенс розповіла, що можна їсти в різні його періоди, а від чого краще відмовитись

Різдвяний піст, який розпочнеться у православних 28 листопада й завершиться святом Різдва Христового — це час, коли потрібно упорядкувати думки та очистити свій організм.

Екстрасенс Олена Курилова розділила час посту на три періоди, передає СТБ.

У перший період — з 28 листопада по 19 грудня — по понеділках, середах та п'ятницях рекомендується суха їжа. Допускаються фрукти, овочі, гриби, горіхи, хліб, мед та сухофрукти. По вівторках та четвергах дозволена гаряча їжа з додаванням олії, наприклад, овочеві супи та каші. Те саме можна їсти по суботах і неділях, доповнивши раціон рибою та вином.

Під час свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, що припадає на 4 грудня, дозволено рибу, гарячу їжу, олію та вино.

Другий період — з 20 грудня по 1 січня — по понеділках, середах та п'ятницях також рекомендується суха їжа. У вівторок, четвер та у вихідні дні можна їсти гарячі страви та олію.

З 2 по 6 січня у понеділок, середу та п'ятницю — знову сухе харчування, у вівторок та четвер можна їсти гарячу їжу без олії. На вихідних можна додати до гарячої їжі олію.

У Святвечір, 6 січня, не слід їсти до сходження першої зірки. Після настання Щедрого вечора почати трапезу потрібно з куті.

Дотримуватися посту церква рекомендує здоровим людям. Тим, хто має проблеми з обміном речовин, а також дітям, від посту краще відмовитися.

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