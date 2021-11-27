«Не їсти один одного»: що можна й не можна робити в Різдвяний піст

28 листопада у православних, греко-католиків та римо-католиків починається Різдвяний піст. Православна церква наполягає, що протягом 40 днів потрібно не так обмежувати себе в харчуванні, як приділяти увагу своєму духовному життю. Про це «ФАКТАМ» розповів отець Захарій, настоятель Свято-Миколаївського храму у Національному музеї побуту та архітектури (Пирогів).

У пост утримуються від м'ясних продуктів, молока, яєць. Риба дозволяється у суботу та неділю, а також на свята. У церковному календарі на пост припадає кілька великих свят, таких як Введення до храму Пресвятої Богородиці (4 грудня) та святителя Миколая Чудотворця (19 грудня). Особливо суворо підходять до вибору їжі в середу та п'ятницю, а в останній день посту не сідають за стіл «до появи першої зірки».

«Слід пам'ятати, що їжа не повинна бути в пріоритеті, і на неї не слід витрачати багато зусиль: вона повинна бути дуже простою і доступною. Краще з'їсти пісну кашу та присвятити час своїй сім'ї, заняттям, духовному розвитку. І головне у піст — «не їсти один одного», — наполягає отець Захар.

За словами священнослужителя, головне у піст не їжа, а молитва, сповідь та покаяння. «Без молитви і покаяння піст — це звичайна дієта… Важливо, щоб примирилися ті, хто у сварці, бо злість, гнів, ненависть нівелюють результати старань того, хто постує», — підсумував він.

Як жили наші предки в період посту і що робили, якщо на пост припадало велике свято, докладно у статті «ФАКТІВ» «Пилипівка, або Різдвяний піст: народні традиції, обмеження та прикмети».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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