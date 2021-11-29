Не одягати червоне, не свистіти і не ходити по дому в одному черевику: прикмети та заборони дня Матвія

29 листопада 2021 року (за старим стилем — 16 листопада) вважається днем вшанування пам'яті одного з 12 апостолів, євангеліста Левія Матвія. У народі ж він отримав прізвисько «Зима відпіток» — через відлиги, які якраз розпочиналися цього дня.

У біблійних оповідях про святого Матвія написано мало, але відомо, що він був одним із учнів Ісуса Христа і був особливо близьким до нього. До зустрічі з Господом він працював митарем (займався найпринизливішою справою для юдеїв — збором податків, мит та податей). Прийнявши ж християнську віру, чоловік став слідувати за Ісусом у всіх подорожах, а через 8 років після страти та піднесення Христа написав Євангеліє, після чого вирушив нести Слово Боже у далекі країни. Помер від мученицької смерті — був спалений живцем.

У Матвіїв день заведено ходити в гості. Незважаючи на те, що він припадає на Різдвяний піст, і на столах стоїть лише дозволена їжа, це не заважає розмовам та приємним посиденькам. Не можна було відмовляти в гостинності навіть небажаним гостям, тільки після їхнього приходу треба було відразу ж протерти всі дзеркала, а також помити вхідні двері та підлогу. А якщо ви на когось чекаєте, а він все не приходить, потрібно встромити шпильку зверху в ручку віника і поставити його біля входу.

Сьогодні не можна розмовляти з кимось через поріг — у такому разі співрозмовники рідко спілкуватимуться. Не варто слухати чужих порад — справжні поради можуть дати цього дня лише друзі та близькі.

Пов'язано з Матвієм і багато погодних прикмет.

Якщо день на Матвія холодний — зима люта. Якщо ж день теплий та дощовий — зима буде теплою та м'якою.

Якщо дме сильний вітер — чекай на хуртову зиму з хуртовиною.

Якщо хмари по небу низько пливуть — незабаром настане холодна погода.

Сніг, що випав на Матвія, не розтане до повені.

Якщо у напрямку сильного вітру кинути жменьку сирої крупи, він швидко затихне.

Існує багато побутових повір'їв. Так, наприклад, на Матвія не можна залишати будинок у вивернутому одязі — день буде невдалим, свистіти — з'являться таргани, сідати на стіл — бути біді, ходити по дому в одному черевику та шукати другий — у будинок з'явиться смерть.

Також не варто одягати одяг червоного кольору і дуже часто милуватися собою у дзеркалі.

Нагадаємо, у грудні у православних буде Різдвяний піст та ще 5 важливих дат.

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