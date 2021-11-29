«Голос» харківського метро помер у метро

У Харкові на станції метро «Київська» 28 листопада сталася НП — там помер 71-річний Юрій Вірченко. Саме він, диктор вищої категорії Харківського обласного радіо та телебачення, з першого дня роботи метрополітену озвучував оголошення, що лунали з гучномовців у вагонах метро.

Медики, які прибули на місце, допомогти актору не змогли. Попередньо причиною смерті став серцевий напад, повідомляють місцеві Telegram-канали.

На радіо Вірченко прийшов ще 1971 року, пропрацювавши там 38 років.

Час і дата похорону знаменитого диктора стануть відомими 29 листопада.

Нагадаємо, напередодні не стало і культового музиканта Олександра Градського. Причиною його смерті міг стати ішемічний інсульт (інфаркт мозку).

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