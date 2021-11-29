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Суспільство та люди

У Києві прощаються з екс-мером Олександром Омельченком (відео)

10:41 29 листопада 2021
У Києві прощаються з екс-мером Олександром Омельченком (відео)

У будівлі Київської міської адміністрації відбувається церемонія прощання з легендарним екс-мером столиці Олександром Омельченком. Вона почалася рівно о 10:00, повідомляє Telegram-ресурс Pavlovsky News.

Одним із перших прийшов попрощатися чинний мер Києва Віталій Кличко. Глава столиці висловив співчуття рідним та близьким Омельченка.

Прощання триватиме до 13:00.

Поховають Омельченка на Байковому цвинтарі.

Екс-меру було 83 роки. 2020 року він знову балотувався на останніх місцевих виборах 2020 року в мери Києва, а 2019 року — у народні депутати України у 223-му виборчому округу. На останніх місцевих виборах партія «Єдність» Олександра Омельченка набрала 8,74% голосів виборців та пройшла до Київради, а сама вона стала депутатом Київради.

Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусного захворювання.

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