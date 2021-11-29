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Суспільство та люди

Вбивайте на здоров'я: апеляційний суд підтвердив «невинність» скандального догхантера Святогора

12:43 29 листопада 2021
Суд над Святогором

У понеділок, 29 листопада, Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення першої інстанції у справі догхантера Олексія Святогора — раніше виправдувальний вирок ухвалив Шевченківський райсуд.

«Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення першої інстанції, чим виправдав живодера Святогора. Обвинувачений Святогор та його адвокат не прийшли на засідання», — повідомили у групі FreeAnimals.

Нагадаємо, що суд першої інстанції вирішив, що догхантер «не вчиняв дій, які б свідчили про виготовлення або розповсюдження аудіо або відеопродукції, що пропагують культ насильства та жорстокості». А прокуратура просила суд засудити Олексія Святогора до 4 років позбавлення волі та штрафу у 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що великого резонансу набула історія, що сталася на Одещині, де мешканка одного з сіл хвалилася вбивством породистого собаки.

Фото зі сторінки FreeAnimals у соціальних мережах.

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