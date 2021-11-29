Сервіс «єМалятко» для жителів ОРДЛО: хто і як може ним скористатися

Починаючи з травня 2021 року для мешканців тимчасово окупованих територій став доступний електронний сервіс єМалятко. Він дозволяє за однією заявою онлайн отримати одразу декілька адміністративних послуг, пов’язаних із народженням дитини, нагадує Facebook-ресурс «Юридичний порадник для ВПО».

Сервіс дозволяє:

зареєструвати народження та походження дитини;

оформити дитині ідентифікаційний код;

отримати допомогу при народженні дитини та допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

внести інформацію про дитину до Реєстру пацієнтів та Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому (за умови, якщо батьки або один з них мають такий запис);

зареєструвати місце проживання дитини (за умови, що батьки або один з них зареєстровані на підконтрольній уряду України території).

Відповідний комплекс послуг доступний:

батькам, які перебувають у шлюбі і мають спільне або ж різні прізвища;

батькам, які не перебувають у шлюбі;

одиноким матерям.

Все це доступно в т. ч. батькам, що є громадянами України та ще не отримали свідоцтво про народження дитини, або ж з дня народження дитини минуло не більше року або така дитина народилася на тимчасово окупованій території Донецької чи Луганської області, або АРК і не досягла 18 років.

Комплексна послуга єМалятко доступна в «Дії».

Однак мешканцям тимчасово окупованих територій необхідно для початку подати до суду заяву про встановлення факту народження дитини. У більшості випадків зробити це можна за допомогою Електронного суду. При цьому разом із заявою необхідно також надати копії:

документів, що підтверджують факт народження дитини (медичне свідоцтво про народження та/або медичні довідки, видані на тимчасово окупованій території);

паспортів та ідентифікаційних кодів (РНОКПП) заявників (батьків);

свідоцтва про шлюб батьків дитини (за наявності),

інших доказів щодо народження дитини (за наявності).

Після отримання номеру судової справи порядок дій для отримання послуги єМалятко буде таким:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису (отримати такий підпис можна безкоштовно через Приват24 та у застосунку «Дія»);

заповнити заяву, в якій зазначити реквізити судового рішення про встановлення факту народження дитини;

дочекатися рішення, яке має надійти на електронну пошту.

Якщо це рішення буде позитивним, отримати готове свідоцтво про народження дитини можна буде або у відділі ДРАЦС, обраному під час заповнення заяви на порталі «Дія», або з доставкою «Укрпоштою» (доставка здійснюється у межах підконтрольної уряду України території).

Нагадаємо, раніше уряд прийняв рішення про погашення боргів по пенсіях мешканцям окупованих районів Донбасу, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

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