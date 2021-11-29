Депутат Київради влаштував у «Борисполі» скандал через ковід-сертифікат і зрештою не потрапив на літак

Депутату Київради Михайлу Ковальчуку («Батьківщина») в аеропорті «Бориспіль» відмовили у посадці на літак через те, що політик не мав ані сертифікату про вакцинацію, ані інших «ковідних» документів.

Про це він повідомив у соціальних мережах, заявляючи, що такими вимогами «порушується Конституція», яка в Україні «має найвищу юридичну силу».

Пізніше він повідомив, що подає до суду на авіакомпанію Lufthansa, представники якої відмовилися реєструвати його на рейс до Швейцарії, «намагаючись змусити одягнути маску хоча б на підборіддя».

Нагадаємо, що нещодавно «слуга народу» Юрій Камельчук, який відмовляється від вакцинації, посварився з охороною на вході до Верховної Ради, вимагаючи у одного з охоронців показати свій ПЛР-тест.

Фото зі сторінки Михайла Ковальчука у соціальних мережах.

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