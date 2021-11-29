В Україні вчетверте відбудеться День добрих справ #ЩедрийВівторок

В Україні вже вчетверте проведуть День добрих справ — #ЩедрийВівторок. Цього року він припаде на 30 листопада. Це глобальний рух, який мотивує людей творити добро і допомагати нужденним. Долучатися до добрих справ українців закликає один із ініціаторів Щедрого Вівторка в Україні — благодійний фонд Zagoriy Foundation.

«#ЩедрийВівторок — частина глобальної акції, що зародилася в США #GivingTuesday. Його головна ідея — популяризувати благодійність, показати, що творити добро просто та приємно. Це щось доступне кожному з нас, — зазначають у фонді. — #ЩедрийВівторок відкриває нові горизонти благодійності, а його проєкти мають довгостроковий вплив на суспільство. Ми віримо у потенціал України та бачимо, що з кожним роком наших однодумців стає більше».

Минулого року в Україні до акції приєдналися 126 тисяч учасників. Організатори сподіваються, що цього вівторка їх буде ще більше, адже долучитися до Дня добрих справ може кожен, а допомога не обмежується лише грошима. Можна поширити інформацію про ту чи іншу добру справу, вкласти свій час або талант, стати волонтером тощо. Можна віддати речі на благодійність, допомогти сусідам чи просто відповідально ставитися до навколишнього середовища.

До Дня добрих справ уже анонсували понад 350 акцій. Їх ініціюють громадські організації, бізнеси, школи, садочки, спеціалізовані навчальні заклади. Увесь перелік можна переглянути на Мапі добра та стати частиною тієї з них, яка сподобається за ідеєю чи підійде за географічним розташуванням.

Важливою частиною благодійної ініціативи є розголос у соціальних мережах, зауважують організатори. Вони пропонують не тільки робити добрі справи, а й сміливо розповідати про них, своїм прикладом заохочуючи інших людей також долучатися до Щедрого Вівторка та благодійної діяльності в цілому. Для цього навіть придумали спеціальну інформаційну кампанію «Добро має звучати голосно».

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії «Дарниця», для реалізації благодійних проєктів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва. Місією фонду є розвиток культури благодійності в Україні. В цьому напрямі фонд впроваджує сталі проєкти й окремі активності.



Так, у вересні Zagoriy Foundation оголосив конкурс мінігрантів для реалізації проєктів неприбуткових організацій, спрямованих на збільшення кількості людей, які долучаються до благодійності й Щедрого Вівторка зокрема.

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