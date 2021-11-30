Активісти прикрасили червоними стрічками заміський будинок чиновника НБУ: що це означає

Активісти антикорупційних і ветеранських громадських організацій пікетували заміський будинок директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна під Києвом, якого активісти підозрюють у покриванні торгівлі наркотиками. Про це повідомив голова ГО «Ні корупції» Євген Соляник.

Соляник вважає, що в тому числі й через платіжні системи ведеться роздрібна торгівля наркотиками. Директор департаменту платіжних систем НБУ Поддєрьогін та керівництво НБУ могли заблокувати цю можливість для наркомафії, вважає активіст.

«Але електронні платежі за отруту як йшли, так і йдуть», — пише у фейсбуці Євген Соляник.

Як повідомив активіст, акція була проведена у межах Тижня Червоної стрічки — традиційного антинаркотичного заходу, який щорічно проводиться у США і має на меті профілактику наркоманії та наркоторгівлі.

«У США є дуже добра традиція — Тиждень Червоної стрічки. Це кампанія з інформування та профілактики наркотиків. В межах кампанії ті, хто виступають проти наркоторгівлі, пов’язують червоні стрічки. Активісти вирішили запровадити цю чудову традицію в Україні», — написав Євген Соляник.

За його словами, під час профілактичних заходів, попри втручання охорони, їм вдалося пов’язати червоні стрічки на паркан і провести червону лінію перед воротами маєтку.

«Як повідомили місцеві мешканці, чиновник вже давно не буває у своєму будинку… І наразі будує собі інший особняк», — повідомив Євген Соляник. За його словами, будівництво нового маєтку не вказано у його декларації.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що низка антинаркотичних організацій планує звернутися до президента Володимира Зеленського із закликом вплинути на верифікацію анонімних електронних гаманців, які використовують для платежів за наркотики.

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