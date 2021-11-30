27.18 / 27.40 30.61 / 31.00
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Активісти прикрасили червоними стрічками заміський будинок чиновника НБУ: що це означає

11:42 30 листопада 2021
акція

Активісти антикорупційних і ветеранських громадських організацій пікетували заміський будинок директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна під Києвом, якого активісти підозрюють у покриванні торгівлі наркотиками. Про це повідомив голова ГО «Ні корупції» Євген Соляник.

Соляник вважає, що в тому числі й через платіжні системи ведеться роздрібна торгівля наркотиками. Директор департаменту платіжних систем НБУ Поддєрьогін та керівництво НБУ могли заблокувати цю можливість для наркомафії, вважає активіст.

«Але електронні платежі за отруту як йшли, так і йдуть», — пише у фейсбуці Євген Соляник.

Як повідомив активіст, акція була проведена у межах Тижня Червоної стрічки — традиційного антинаркотичного заходу, який щорічно проводиться у США і має на меті профілактику наркоманії та наркоторгівлі.

«У США є дуже добра традиція — Тиждень Червоної стрічки. Це кампанія з інформування та профілактики наркотиків. В межах кампанії ті, хто виступають проти наркоторгівлі, пов’язують червоні стрічки. Активісти вирішили запровадити цю чудову традицію в Україні», — написав Євген Соляник.

За його словами, під час профілактичних заходів, попри втручання охорони, їм вдалося пов’язати червоні стрічки на паркан і провести червону лінію перед воротами маєтку.

«Як повідомили місцеві мешканці, чиновник вже давно не буває у своєму будинку… І наразі будує собі інший особняк», — повідомив Євген Соляник. За його словами, будівництво нового маєтку не вказано у його декларації.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що низка антинаркотичних організацій планує звернутися до президента Володимира Зеленського із закликом вплинути на верифікацію анонімних електронних гаманців, які використовують для платежів за наркотики.

298

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.