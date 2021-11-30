Екс-«слугу народу» Юрченка виправдали у справі про скандальну ДТП у Львові

Народний депутат Олександр Юрченко, який влітку цього року став учасником ДТП у Львові, заявив, що суд не побачив у його діях «ознак адміністративного порушення, а саме перебування у стані наркотичного сп'яніння при керуванні автомобілем».

Про це колишній член фракції «слуги народу» (Юрченка виключили у вересні 2020 року) написав у соціальних мережах. Постанову суду він виклав на своїй сторінці у Facebook, де також опубліковано відео, на якому, за словами нардепа, правоохоронці намагаються його «спровокувати та обговорюють можливість як підставити народного депутата».

Нагадаємо, що на початку осені минулого року НАБУ опублікувало плівки, на яких зафіксовано розмови нардепа та посередника щодо хабара за законопроект про відходи. Після цього його було виключено з президентської фракції, а незабаром і взято під варту — із СІЗО парламентарій вийшов під заставу.

А нещодавно у Харкові патрульні виписали протокол за порушення правил дорожнього руху «слугою народу» Олександром Куницьким — парламентарій порушив вимогу дорожнього знака — спрямування руху смугами.

Потрапив у ДТП й інший «слуга народу» — у середині листопада Mercedes S 560 Олексія Ковальова зіткнувся із фурою на трасі Київ — Одеса.

Фото Олександра Юрченка із соціальних мереж.

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