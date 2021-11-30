Шахраї оформили багато кредитів: українка поскаржилася на безпеку застосунку «Дія»

Співробітниця «Суспільне. Новини» Олександра Комісаренко розповіла, як у неї вкрали телефон, на якому було встановлено застосунок «Дія», та оформили від її імені кілька кредитів.

«Сумна історія про „Дію“, дані у телефоні та кредити. Днями міністр Михайло Федоров сказав, що за допомогою цифрових документів кредит без відома громадянина взяти не можна. А ще він багато разів казав, що „Дію“ зламати неможливо. І я йому вірила. Але, як виявилося на практиці ані те, ані інше — не вірно», — пише вона на своїй сторінці у соціальних мережах і додає, що індивідуальний податковий номер, за яким робилися заявки на кредити, могли взяти лише у «Дії».

«Хлопці обчистили мою зарплатну картку, кредитку та оформили на мене космічну розстрочку (це окрема сумна історія про безпеку „ПриватБанку“ та його додатки). Я вже у 5 різноманітних мікрофінансових організаціях виловила спроби взяти на мій ІПН (який нагадаю ще раз, у моєму вкраденому телефоні можна було знайти тільки у „Дії“) кредит від трьох до 20 тисяч. Той, який на 3 тисячі, я заблокувати не встигла і тепер ще цю МФО треба переконувати, що я не рогатий», — пише Олександра і додає, що напередодні їй надійшло повідомлення, що ще одну заявку на 17 тисяч схвалено…

У «Дії» відреагували на ситуацію, зокрема, заявивши про вимоги НБУ щодо верифікації при отриманні кредиту. Втім, постраждала відповіла, що всі необхідні дії вона виконала та засумнівалася у тому, що вимоги Нацбанку виконуються.

Ексклюзивний матеріал «Зламавши електронну пошту киянки, шахраї взяли на її ім'я кредит: подробиці історії, що шокують» читайте на сайті «ФАКТІВ». На героїню цієї історії аферисти оформили кредити. У кількох банках розповіли, що зловмисники використовували її дані із «Дії», хоча жінка не скачувала цей застосунок і не оформляла паспорт у вигляді ID-картки.

Фото з Pixabay.

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