Працівники «Дарниці» доєдналися до благодійного забігу у Щедрий вівторок

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків та 35 спеціалістів фармацевтичної компанії «Дарниця» приєдналися до благодійної акції «Щедрий забіг», яка відбулася 27−28 листопада у межах заходів до Всеукраїнського дня добрих справ «Щедрий вівторок». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Цьогоріч забіг пройшов у формі імерсивного вуличного театру. Усі охочі з будь-якого куточка світу могли приєднатися до однієї з п'яти історій допомоги та отримати аудіогід до обраної дистанції. Для тих, хто долучився до забігу в українській столиці, в залежності від обраної тематики був підготовлений інтерактивний маршрут.

У нагороду за подолання дистанції усі добродії отримали незвичайні медалі — з хліба. Їх можна було розламати, щоб пригостити близьких. Таким чином, організатори спонукали учасників ділитися своїм досвідом добрих справ з іншими.

Зібрані під час забігу кошти були направлені до СОС Дитячі містечка — благодійної недержавної організації, мета якої — попередження сирітства в Україні, розвиток сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування, та підтримка молоді, яка виходить з-під опіки. До слова, у листопаді «Дарниця» також передала ліки до дитячих будинків сімейного типу, якими опікується ця благодійна організація.

«Для фармацевтичної компанії „Дарниця“ важливо брати участь у благодійних проєктах. Компанія спрямовує від 9% до 15% валового прибутку, щоб розширювати доступність лікування. Ми надаємо лікарські засоби для військовослужбовців, громадян з низькими доходами і тих, хто перебуває у кризових ситуаціях, — говорить директорка з управління персоналом компанії „Дарниця“ Олена Соколова. — Діє програма допомоги онкохворим дітям — підопічним Фонду „Таблеточки“, під час якої співробітники перераховують із заробітних плат внески. У 2021 році вже було перераховано понад 50 тис. грн. Щедрий забіг — це ще одна можливість для наших колег творити добрі справи разом зі своєю компанією».

Щедрий забіг відбувається щороку у кінці листопада як частина всесвітнього руху «Щедрий вівторок». Його організовують благодійна платформа Kind Challenge та Zagoriy Foundation. Під час забігу-2021 учасники збирали кошти для 45 українських благодійних фондів та громадських організацій.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.



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